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20.11.2018,  
15:17
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Корабли Балтфлота провели торпедную дуэль

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Подводная торпедная дуэль прошла в полигонах Балтийского флота в море у побережья Калининградской области.

В учениях по атаке и контратаке с двусторонним применением торпедного оружия приняли участие корвет "Стойкий" и малый противолодочный корабль "Калмыкия", сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Разыгрывая дуэльную ситуацию, "Калмыкия" выстрелила учебной торпедой по надводному кораблю условного противника, в роли которого выступил корвет. Экипаж "Стойкого" идентифицировал угрозу с помощью гидроакустических средств, выполнил противоторпедный маневр и выпустил торпеду из стоящего на вооружении корабля комплекса "Пакет".

По данным объективного контроля, стрельба прошла успешно, а "неприятельская" торпеда с "Калмыкии", угрожающая корвету, была ликвидирована.

Справка "РГ"

Противолодочный комплекс "Пакет" предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Он состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах.

Комплекс автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны и противоторпедной защиты обеспечивает в автоматическом или автоматизированном режимах выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций, а также обнаружение, классификацию и определение параметров движения атакующих корабль торпед.

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