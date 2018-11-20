"Спасем льва и единорога" - так назвали народное движение в старинном купеческом городе Вельске Архангельской области. Его участники сделали все, чтобы сохранить избу с уникальными образцами народной живописи. Недавно в только что отреставрированном доме зажиточных крестьян Кичевых открылся музей домовых росписей Поважья.

Лев и единорог на доме, который теперь находится в Вельске. Фото: Павел Кононов/пресс-служба губернатора Архангельской области

"Родина" уже писала о вельских художниках Петровских, авторов росписи "Мороз". Синие узоры на белом фоне копируют морозные рисунки на зимних окнах.

- Домовые росписи - малоизвестный пласт русской народной культуры вообще и Севера, в частности, - говорит известный исследователь Русского Севера Михаил Мильчик. - Существуют, к примеру, уральские домовые росписи, сибирские, есть скандинавские, признанные ЮНЕСКО всемирным наследием. В каждом регионе народные росписи имеют свои неповторимые черты. Что касается Петровских, то они выработали свой почерк под влиянием петербургских живописцев. Есть, к примеру, в этой яркой семье, сохранившей традиции росписи в трех поколениях, портреты хозяев, - я такие больше нигде не встречал!

История спасения росписей - особенная. Дом Кичева удалось сохранить во многом благодаря коллективу Вельского краеведческого музея, а в первую очередь - его директору, лауреату премии имени Дмитрия Лихачева Галине Веревкиной. Четыре года энтузиастам понадобилось на то, чтобы выкупить крестьянскую избу у хозяев в деревне Липовка, составить проект транспортировки, разобрать дом, а затем заново сложить в центре Вельска. И, конечно, отреставрировать народные рисунки.

Создание музея народных росписей стало народным делом. Сбор средств назвали акцией "Спасем льва и единорога", потому что лев и единорог, изображенные на фасаде, - фирменный авторский знак живописцев. По словам Михаила Мильчика, это "блестящий образец оформления экстерьера".

К спасательной операции подключились люди в разных концах планеты. Отец Иннокентий Кулаков из Ярославской области отправил деньги на пиломатериалы, предприниматель Владимир Кудрявцев дал длинномерный лес, благотворительный взнос пришел даже из Лос-Анджелеса.

Петербургский архитектор Ирина Воинова подготовила проект создания музея, Николай Белозеров из села Благовещенского отдал старый амбар - магазею. Это помогло заменить в доме Кичева подгнившие бревна на такие же, исторические.

Местная жительница Ольга Шорохова подарила стол ХIХ века с ножками токарной работы, на столешнице которого более ста лет назад под кистью северного живописца ожили диковинные "нездешние" цветы. На вопрос директора "Сколько же вы за это сокровище хотите?", вельчанка ответила со вздохом: "Забирай, давай, пока не передумала".

Но когда из Москвы пришел благотворительный взнос… в миллион рублей, в маленьком уездном городе испытали шок. Таких пожертвований на культуру от частных лиц в Вельске не помнят. Причем благотворительные взносы от этого же мецената продолжают поступать уже пятый год подряд.

Он не называет свое имя, известно лишь, что его предки родом из Вельска. "Истинная благотворительность не требует славы и признания заслуг",- говорит Галина Веревкина.

При таком народном подъеме властям оставалось только встать рядом - средства на создание музея были направлены из областного бюджета и из губернаторского фонда:

- Дом Кичева - это что-то невероятное, - сказал на открытии глава региона Игорь Орлов. - Сегодня мы, наверное, не доросли, несмотря на всевозможные евроремонты, до того, чтобы построить с такой любовью и пониманием свое жилище.

Между тем, по данным Михаила Мильчика, в Вельском и Шенкурском районах в аварийном состоянии находятся еще10-12 подобных домов:

- Есть они также в Каргопольском и Плесецком районах. Большинство стремительно исчезают. А ведь почти 40 лет назад во время экспедиции по Русскому Северу мы открыли около 45 домов с народными росписями.

Жаль, что до нас дошли далеко не все.