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20.11.2018 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержан водитель, сбивший солиста "Поющих гитар"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Петербурге задержали  водителя, который на пешеходном переходе на проспекте Просвещения совершил наезд на солиста ВИА "Поющие гитары" Валерия Ступаченко и его супругу.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Напомним, инцидент произошел в воскресенье вечером. Валерий Ступаченко и его супруга переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Сбивший их водитель с места ДТП скрылся. Обоих пострадавших скорая помощь доставила в Елизаветинскую больницу. Состояние певца медики оценили как средней степени тяжести, его жена получила более серьезные травмы.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что водитель, совершивший наезд, задержан. Им оказался мужчина 27 лет. Сейчас материалы направлены в суд, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а как будут квалифицированы действия водителя, зависит от тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.

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