На Кубани поймали вора, совершившего 28 краж

На Кубани 34-летний житель Динского района преимущественно в вечернее время пробирался в дома местных жителей, взламывая замки входных дверей или проникая через оконные проемы.

Его интересовали ювелирные украшения, техника и другие ценные вещи, которые находились в домах потерпевших. После "рейда" он скрывался на автомобиле. Следователи ОМВД России по Калининскому району установили причастность мужчины к 28 фактам краж. Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сотрудники уголовного розыска Калининского и Кореновского районов задержали злоумышленника при проведении комплекса совместных оперативных мероприятий.

Сейчас материалы уголовного дела по части 3 статье 158 УК РФ ("Кража") направлены в суд для рассмотрения, по существу. Серийному вору грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Обвиняемый заключен под стражу.