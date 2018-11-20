В Волгоградской области будут судить фальшивого хирурга

В Волгоградской области будут судить бывшего заведующего участковой больницы в хуторе Медведев Иловлинского района. 53-летний педиатр около года работал хирургом по подложному диплому.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре региона, ранее мужчина работал детским врачом во Фролово, но желание занять вышестоящую должность в Медведеве, где требовался именно хирург, заставило подделать документы об образовании. Для подтверждения своей квалификации педиатр предоставил 31 января в Иловлинскую районную больницу сертификат о допуске к осуществлению медицинской деятельности по специальности "хирургия", а также диплом о профессиональной переподготовке Российского университета дружбы народов.

По действующему законодательству у работодателя нет обязанности проверять подлинность документов соискателя, а диплом и сертификат подозреваемого были выполнены достаточно качественно. Фальшивку смогли выявить в августе только работники прокуратуры.

Отметим, что за несколько месяцев работы жалоб на нового хирурга не было, так как мужчина ни одной операции за это время не провел. В хуторской больнице оказывали только первую помощь, а с этим справлялись медсестры.

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение. Если суд признает экс-хирурга виновным, то ему будет назначено наказание согласно статье 327 УК РФ. Санкции статьи предусматривают штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до полугода.