Новости

Легендарный каталог Otto появится на бумаге в последний раз 19:22
Полмиллиона россиян открыли индивидуальные инвестиционные счета 19:17
Подготовлены поправки о лишении постов депутатов и сенаторов 19:13
Цена нефти упала ниже $64 за баррель 19:13
В Краснодаре аварийно приземлился самолет силовых структур 19:05
Европейский инвестиционный банк подписал с РБ первые соглашения на 160 млн евро 18:48
В Москве отметили 45-летие участия РФ в миротворческих операциях ООН 18:44
Актер "Остаться в живых" рассказал, как кошка уничтожила его состояние 18:41
В Краснодаре медики сами потушили пожар в больнице 18:39
Иран рассчитывает получить кредит на 3 млрд евро для проекта "Север-Юг" 18:38
В Северодвинске проверят видео с избиением физруком школьников 18:33
Клинцевич рассказал, как Россия отреагирует на базу США в Польше 18:27
На Кубани поймали вора, совершившего 28 краж 18:24
Видео: КНДР взорвала 10 блок-постов на межкорейской границе 18:23
На Украине военный ранен в результате взрыва на полигоне 18:19
Под Белгородом задержали контрабандистов с кречетами 18:18
МЧС зафиксировал рост пожаров на объектах с массовым пребыванием людей 18:13
В Волгоградской области будут судить фальшивого хирурга 18:12
Находка в древней гробнице внезапно опровергла миф о ванили 18:10
Минэкономразвития сообщил о положительных переменах в экономике России 17:53
Ford Ecosport: Нужно ли переплачивать за полный привод 17:48
На аэродроме Бельбек протестируют вторую взлетно-посадочную полосу 17:42
Фрегат "Адмирал Касатонов" выйдет на испытания в декабре 2018 года 17:42
Полеты в Забайкальский край и Бурятию будут субсидироваться 17:41
В Азербайджане найдена древнеегипетская игра возрастом 4000 лет 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 18:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области будут судить фальшивого хирурга

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области будут судить бывшего заведующего участковой больницы в хуторе Медведев Иловлинского района. 53-летний педиатр около года работал хирургом по подложному диплому.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре региона, ранее мужчина работал детским врачом во Фролово, но желание занять вышестоящую должность в Медведеве, где требовался именно хирург, заставило подделать документы об образовании. Для подтверждения своей квалификации педиатр предоставил 31 января в Иловлинскую районную больницу сертификат о допуске к осуществлению медицинской деятельности по специальности "хирургия", а также диплом о профессиональной переподготовке Российского университета дружбы народов.

Прокуратура нашла у минусинского мэра поддельный диплом

По действующему законодательству у работодателя нет обязанности проверять подлинность документов соискателя, а диплом и сертификат подозреваемого были выполнены достаточно качественно. Фальшивку смогли выявить в августе только работники прокуратуры.

Отметим, что за несколько месяцев работы жалоб на нового хирурга не было, так как мужчина ни одной операции за это время не провел. В хуторской больнице оказывали только первую помощь, а с этим справлялись медсестры.

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение. Если суд признает экс-хирурга виновным, то ему будет назначено наказание согласно статье 327 УК РФ. Санкции статьи предусматривают штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до полугода.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов