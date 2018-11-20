В школе на Урале закрыли спортзал из-за радиоактивного газа

На 90 суток приостановлены занятия в спортзале 18 школы в городе Златоуст. Такое решение принял городской суд по итогам проверки Роспотребнадзора, которая показала, что в помещении повышен уровень радона.

Этот бесцветный инертный газ радиоактивен и может представлять опасность для здоровья и жизни.

"По нормам содержание его в воздухе не должно достигать 200 беккерелей на кубический метр, по факту показатель был превышен в два раза и составлял 400 беккерелей на кубический метр", - рассказали в челябинском управлении ФССП, которое следит за исполнением постановления суда.

Сейчас дети в зале не занимаются. Само помещение опечатывать не стали - его проветривают, чтобы снизить концентрацию опасного вещества.

Директор школы предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

По сообщению "Общественного телевидения России", это не первая такая проблема в этом учебном заведении: год назад (в марте) Роспотребнадзор требовал уложить бетонную подушку под полом и установить принудительную вентиляцию, но администрация школы этого так и не сделала.