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20.11.2018 14:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В школе на Урале закрыли спортзал из-за радиоактивного газа

Текст: Екатерина Призова

На 90 суток приостановлены занятия в спортзале 18 школы в городе Златоуст. Такое решение принял городской суд по итогам проверки Роспотребнадзора, которая показала, что в помещении повышен уровень радона.

Этот бесцветный инертный газ радиоактивен и может представлять опасность для здоровья и жизни.

Фото: Александр Саверкин/ТАСС
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"По нормам содержание его в воздухе не должно достигать 200 беккерелей на кубический метр, по факту показатель был превышен в два раза и составлял 400 беккерелей на кубический метр", - рассказали в челябинском управлении ФССП, которое следит за исполнением постановления суда.

Сейчас дети в зале не занимаются. Само помещение опечатывать не стали - его проветривают, чтобы снизить концентрацию опасного вещества.

Директор школы предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

По сообщению "Общественного телевидения России", это не первая такая проблема в этом учебном заведении: год назад (в марте) Роспотребнадзор требовал уложить бетонную подушку под полом и установить принудительную вентиляцию, но администрация школы этого так и не сделала.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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