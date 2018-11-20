Тропические циклоны атаковали несколько популярных пляжных курортов

Серия тропических циклонов на этой неделе вышла на известные пляжные курорты.

Самый мощный удар пришелся по Вьетнаму: тропическая депрессия "Тораджи" на юге Вьетнама унесла жизни 12 человек, сообщили в Гидрометцентре. Сильные осадки пришлись на курортный город Нячанг. При этом во Вьетнаме удар стихии может повториться.

На побережье Филиппин вышла тропическая депрессия, которая разовьется до тропического шторма. Сегодня шторм по имени "Самуэль" достигнет Филиппинских остров. И будет, в свою очередь, смещаться на Вьетнам.

Под ударом и побережье Индийского океана. Здесь тоже зафиксированы возмущения, которые могут принести сильные осадки на юг Индии.

Не райская погода на самых романтичных курортах. В неблагоприятной зоне окажутся Мальдивы.

Также сильные осадки, но без опасных явлений, прогнозируются на Карибах.