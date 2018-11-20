Умер актер и режиссер Эймунтас Някрошюс

Накануне своего 66-летия в Вильнюсе скончался советский и литовский режиссер, актер и театральный деятель Эймунтас Някрошюс.

Печальная информация только что появилась в социальных сетях.

Согласно их информации, артист скончался в ночь на вторник в больнице, куда был доставлен после того, как почувствовал себя плохо.

Эймунтас Някрошюс родился 21 ноября 1952 годa. Заслуженный деятель искусств Литвы, Народный артист Литовской ССР. В 1978-м окончил Московский театральный институт имени Луначарского.

Работал в Вильнюсском молодежном театре, Каунасском драматическом театре, с 1998 года - основатель и художественный руководитель театра Meno Fortas.

Поставил более тридцати спектаклей в Литве и России. Лауреат премий Станиславского, "Золотой маски", премии Союза театров Европы.

Как актер снялся в картинах "Коридор", "Отряд", "Уроки ненависти", "Полет через Атлантический океан". Поставил телевизионные фильмы "Времена года", "Квадрат", "Пиросмани, Пиросмани…", "И дольше века длится день" - по Айтматову.