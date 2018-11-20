Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.11.2018,  
10:18
Текст:  Светлана Цыганкова

В Китае показали два варианта летающего радара

Китай продемонстрировал два новых варианта радара KLJ-7A с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Государственная корпорация электронной промышленности СЕТС представил видео презентацию его действия. Вариант квантового радара показали в Чжухае на очередной авиационно-космической выставке China Airshow 2018.

Фото: Ренат Закиев / РГ
В чем новейшая китайская БМД уступает российским аналогам

Оба радара участвуют в тендере на контракт по JF-17 Block III, сообщает bmpd. Один - это единый массив механического сканирования. Он схож с европейскими разработками Vixen 1000E и Captor E. Другой - имеет фиксированную носовую решетку, но оснащен дополнительными боковыми поверхностями АФАР.

Как заявляют разработчики, эти радары предоставляют более широкую зону обзора летчику.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фрегаты ЧФ отразили воздушную атаку в Средиземном море 10:46
Тест новейших автоматов АК попал на видео 19.11.2018
Российский истребитель шестого поколения случайно показали по ТВ 18.11.2018
разработки
Фото: Минобороны РФ
Минобороны рассекретило бесшумный и беспламенный миномет 1943 года 19.11.2018
Турция разработает собственный зенитный комплекс большой дальности 14.11.2018
Россия создаст оружейный суперкомпьютер 14.11.2018
Китай
В чем новейшая китайская БМД уступает российским аналогам 13.11.2018
Прорыв или копия: в чем разница между С-300 и китайским HQ-9 12.11.2018