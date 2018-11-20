В Китае показали два варианта летающего радара

Китай продемонстрировал два новых варианта радара KLJ-7A с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Государственная корпорация электронной промышленности СЕТС представил видео презентацию его действия. Вариант квантового радара показали в Чжухае на очередной авиационно-космической выставке China Airshow 2018.

Оба радара участвуют в тендере на контракт по JF-17 Block III, сообщает bmpd. Один - это единый массив механического сканирования. Он схож с европейскими разработками Vixen 1000E и Captor E. Другой - имеет фиксированную носовую решетку, но оснащен дополнительными боковыми поверхностями АФАР.

Как заявляют разработчики, эти радары предоставляют более широкую зону обзора летчику.