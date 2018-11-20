В Москве отметили 45-летие участия РФ в миротворческих операциях ООН

В особняке Информационного центра ООН в Москве во вторник, 20 ноября, прошло празднование 45-летия участия России в миротворческих операциях ООН. На встрече выступили руководство и ветераны Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН (МООВММ ООН), в том числе и Анатолий Исаенко, член первой группы советских военных наблюдателей, принимавших участие в миротворческой миссии в Египте в 1973 году. Также был показан фильм "Солдаты мира", рассказывающий об участии советских и российских военнослужащих в миротворческих операциях ООН.

Организация ветеранов миротворческих миссий была создана в России в 1998 году с целью сохранить богатый опыт участников миротворческих операций, который может оказаться полезным как для российской стороны, так и для других государств и организаций.

Советские, а позже российские военнослужащие принимали участие во многих миротворческих операциях в разных уголках мира. С 2012 года эта практика прекратилась. Последней была миссия в Южном Судане, где присутствовала авиагруппа из РФ. В настоящее время Москва направляет только военных наблюдателей в уже существующие миссии ООН в Африке (Западная Сахара, Конго, Южный Судан) и на Ближнем Востоке (Сирия). Кроме того, несколько десятков российских наблюдателей присутствуют как наблюдатели в международных полицейских подразделениях на Гаити, Кипре, в Конго, Косово, Южном Судане и Колумбии.

Как считает президент МООВММ ООН Сергей Лавров, самоустранение РФ от миротворческих миссий негативно сказывается на возможности влиять на разрешение кризисных ситуаций в различных регионах, а также не дает нашим военнослужащим получить реальный миротворческий опыт.

Совет безопасности ООН впервые провел миротворческую операцию в 1948 году - это была операция по наблюдению за выполнением условий перемирия на Ближнем Востоке.