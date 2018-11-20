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20.11.2018 15:48
Рубрика: Культура

В Москве состоится премьера заключительной части итальянской киносаги

Текст: Сусанна Альперина

V Российско-итальянский кинофестиваль RIFF продолжается премьерой заключительной части самой успешной итальянской киносаги "Захочу и соскочу".

Всероссийская премьера комедийного блокбастера "Захочу и соскочу. Супергерои" пройдет в большом зале "КАРО 11 Октябрь" 5 декабря в 20:00. В Москве фильм представит один из создателей - имя почетного гостя скоро будет объявлено. Трилогия "Захочу и соскочу" произвела фурор в Италии, став новым словом в жанре комедии по-итальянски, и была с восторгом принята во многих странах мира. Эту смелую и откровенную сатиру от Сиднея Сибелии европейские зрители и кинокритики единодушно называют долгожданным возрождением итальянской комедии в ее лучших традициях, заложенных Дино Ризи, Пьетро Джерми и Этторе Сколой.

Комедия "Захочу и соскочу. Супергерои" была трижды номинирована на итальянский "Оскар", премию "Давид ди Донателло", получила четыре номинации на премию "Серебряная лента", стала победителем, номинантом и участником почти 30 европейских и международных кинофестивалей.

Фото: kinopoisk.ru
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По сюжету Пьетро Дзинни (Эдоардо Лео) в тюрьме за производство легальных наркотиков, и вместе с ним ждет приговора суда вся его банда. В это время Вальтер Меркурио (Луиджи Ло Кашо) готовит теракт в Риме. Случайно узнав об этом, банда решает устроить побег, ведь только лучшие умы страны могут спасти Вечный город. Но кто такой Вальтер Меркурио? Что он скрывает? Какой у него план? Банда ученых объединяется снова, чтобы остановить злодея.

В главной роли - Эдоардо Лео, любимый российскими зрителями не только по "Идеальным незнакомцам" Паоло Дженовезе и "Римским приключениям" Вуди Аллена: Лео был почетным гостем Российско-итальянского кинофестиваля RIFF и встретился с поклонниками в Москве. Загадочный Вальтер Меркурио, обаятельный антагонист - мегазвезда итальянского кино Луиджи Ло Кашо. Дебютировал в большом кино в фильме "Сто шагов" Марко Туллио Джордана, который получил "Золотой глобус" (а сам Ло Кашо - "Давида ди Донателло" за лучшую мужскую роль). Спустя несколько лет он снова снимается у Марко Туллио Джордана - в семичасовой картине "Лучшие годы молодости", которая стала призером Каннского кинофестиваля и завоевала более 20 национальных и международных наград. Ло Кашо - сценарист и режиссер фильма "Идеальный город", который был представлен на 69-м Венецианском кинофестивале. Главную женскую роль в "Захочу и соскочу. Супергерои" исполнила одна из самых ярких молодых звезд итальянского кино Грета Скарано ("Субурра", "Пациенты", "Без всякой жалости" и другие картины). Скоро Грету можно будет увидеть в новой экранизации романа Умберто Эко "Имя розы" с Джоном Туртурро и Рупертом Эвереттом. Режиссер и сценарист фильма "Захочу и соскочу. Супергерои" Сидней Сибилия.

13 декабря картина выходит в широкий российский прокат.

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