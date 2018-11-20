В России ограничили транзит мяса птицы из США

С 20 ноября вступает в силу временное ограничение транзита через Россию в Казахстан мяса птицы из США.

Решение об этом принял Россельхознадзор. Ведомство аргументировало его стремлением не допустить завоза на российский рынок из соседней страны "продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения".

Такая вероятность, по мнению Россельхознадзора, существует, поскольку в Казахстане нет собственной системы прослеживаемости перемещения подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров.