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20.11.2018,  
11:34
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Вариант БМП-3 для армии Ирака получит дополнительную защиту

Иракские сухопутные войска получат новейший вариант российской БМП-3, оборудованный дополнительной бронезащитой. Фотография боевой машины пехоты в эффектном трехцветном камуфляже появилась в Сети.

Данная модификация является одной из самых совершенных из тех, что идут на экспорт. Современная система управления огнем включает в себя интегрированную тепловизионную камеру. Для сопровождения целей в распоряжении наводчика-оператора имеется специальное устройство, осуществляющее эту функцию в автоматическом режиме.

Командир машины получил новый прибор с активно-импульсной подсветкой, позволяющий увеличить дальность обнаружения противника во время постановки им дымовых завес, а также повышенной запыленности, что очень важно в условиях Ирака.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Все это повышает эффективность применения 100-мм пушки, которая может использоваться еще и как пусковая установка противотанковых управляемых ракет, а также 30-мм автоматического орудия и 7,62-мм пулемета.

Кроме дополнительной бронезащиты, возможен монтаж решетчатых противокумулятивных экранов, что, судя по фотографии, уже сделано на башне.

Двигатель мощностью 500 л.с. позволяет БМП двигаться по шоссе с максимальной скоростью 70 км/ч. Средняя скорость достигает 45 км/ч. Машина сохранила возможность преодолевать водные преграды вплавь. Запас хода - 600 км. Вместимость-10 человек.

Первые модернизированные БМП-3 начали прибывать в Ирак в конце августа текущего года.

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