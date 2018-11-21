16-летняя участница телешоу покончила с собой

Школьница из Корнуолла Беатрис "Трикси" Харт, участница популярнейшего телешоу "Британия ищет таланты" (Britain's Got Talent), покончила с собой в доме родителей, дождавшись, когда ее мать ушла на работу. Девушке было шестнадцать лет.

Шокирующую историю рассказала газета The Daily Mail, уточнив, что трагедия произошла еще в сентябре, но известно о ней стало лишь сейчас.

Как передает издание, ссылаясь на родных несчастной, ранее Трикси стала жертвой давления и травли, которые обрушились на нее в Сети после двух прослушиваний.

Trixie Hart, exparticipante de 'Britainss Got Talent' se suicida por el bullyng de sus compañeros del colegio. El informe en Motta al Rojo. https://t.co/hVrPKqzVmD … pic.twitter.com/F9SNG1OZfc — Fernando Motta (@mottaalrojo) November 21, 2018

При этом отмечается, что в массовых гонениях на Харт участвовали не только ее сверстники, но и взрослые - ученики и их родители, награждая беднягу оскорбительными эпитетами.

Эйприл Ганн, раздавленная горем 66-летняя бабушка Трикси, считает, что злопыхатели просто завидовали ее внучке, поскольку у той был "чудесный голос". Впрочем, при этом женщина признала, что у подростка был ряд психических проблем и расстройств. Кроме того, девушка страдала от синдрома дефицита внимания.

Britain's Got Talent выходит с 2007 года, двенадцатый сезон шоу закончился в этом году.