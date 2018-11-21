Новости

Об убийстве прототипа Лоры Палмер снимут сериал 19:20
На роль в приквеле "Клана Сопрано" претендует звезда фильма "Без лица" 19:00
Трейлер: второй сезон "Человека будущего" получил дату премьеры 18:42
Квентин Тарантино снова откроет свой личный кинотеатр 17:20
Названы худшие и лучшие мультфильмы за всю историю Disney 16:35

16-летняя участница телешоу покончила с собой

Поп-музыка
    21.11.2018, 21:37
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Школьница из Корнуолла Беатрис "Трикси" Харт, участница популярнейшего телешоу "Британия ищет таланты" (Britain's Got Talent), покончила с собой в доме родителей, дождавшись, когда ее мать ушла на работу. Девушке было шестнадцать лет.

Шокирующую историю рассказала газета The Daily Mail, уточнив, что трагедия произошла еще в сентябре, но известно о ней стало лишь сейчас.

Как передает издание, ссылаясь на родных несчастной, ранее Трикси стала жертвой давления и травли, которые обрушились на нее в Сети после двух прослушиваний.

При этом отмечается, что в массовых гонениях на Харт участвовали не только ее сверстники, но и взрослые - ученики и их родители, награждая беднягу оскорбительными эпитетами.

Эйприл Ганн, раздавленная горем 66-летняя бабушка Трикси, считает, что злопыхатели просто завидовали ее внучке, поскольку у той был "чудесный голос". Впрочем, при этом женщина признала, что у подростка был ряд психических проблем и расстройств. Кроме того, девушка страдала от синдрома дефицита внимания.

Britain's Got Talent выходит с 2007 года, двенадцатый сезон шоу закончился в этом году.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Появились тизеры новых "Хранителей" от HBO 14:55
Мистер Биг должен был умереть в "Сексе в большом городе" 14:41
Обманутый жених Пэрис Хилтон потребовал вернуть ему кольцо за 2 млн 12:52
Де Ниро опять расстался с женой 12:07
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Почему Камбербэтчу, Честейн и Лоуренс не дали роли в "Настоящей крови" 20.11.2018
Умер актер из "Пятого элемента" и "Супермена" Джон Блузал 19.11.2018
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков 17.11.2018
⧣ музыка
Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
Глеб Самойлов рассказал, что "Агату Кристи" погубила женщина 11:44
"Безумный Макс" и Beastie Boys: вышел трейлер второго "Лего-фильма" 10:59
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина опять вышла замуж за Бари Алибасова 20.11.2018
⧣ происшествия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Суд вынес приговор бывшей жене Армена Джигарханяна 20.11.2018
Актер "Остаться в живых" рассказал, как кошка уничтожила его состояние 20.11.2018
Экстренно госпитализирован "король чешской поп-музыки" Карел Готт 20.11.2018