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21.11.2018,  
11:33
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Бронированные "Тигры" с "Кордами" доказали свою эффективность в Сирии

Российские "Тигры" продолжают активно применяться в ходе военных действий в Сирийской Арабской Республике.

Если первоначально бронеавтомобили можно было увидеть с 7,62-мм пулеметами ПКМ и "Печенег", то позднее на технику стали устанавливать более серьезное оружие.

Речь идет о 12,7-мм крупнокалиберных пулеметах ДШКМ и "Корд". Благодаря такому усилению огневой мощи бойцы могут поражать различные, в том числе легко бронированные цели на дистанциях в 1500 - 2000 м.

К тому же, как видно на размещенной в Сети фотографии, стрелок получил защиту в виде стального щита, что должно обезопасить его от пуль и осколков.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Опыт использование такого оружия в этой "горячей точке" теперь востребован в России. "Корды" на "Тиграх" были замечены в этом году на учениях одной из бригад специального назначения Южного военного округа.

Кроме того, на вооружение поступили броневики с дистанционно управляемыми боевыми модулями "Арбалет-ДМ", благодаря наличию тепловизора и лазерного дальномера появилась возможность эффективно уничтожать противника как днем, так и ночью.

Такая техника не только участвует на парадах и учениях, но и прошла реальную обкатку в Сирии, где показала себя с самой лучшей стороны.

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