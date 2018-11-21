Быть Астрид Линдгрен - так себе удовольствие. Тяжеловато, прямо скажем. Но не все время, а с момента потери девственности и до встречи с будущим мужем. Именно об этом периоде биографии великой писательницы рассказывает фильм "Быть Астрид Линдгрен". И он полон лишений, страданий и слез.

Сначала нам показывают Астрид Линдгрен в глубоко почтенном возрасте. У нее день рождения, и она читает и слушает послания своих маленьких благодарных читателей. В процессе вспоминая былое, переносясь вместе со зрителем в свои шестнадцать лет.

Астрид Линдгрен - бойкая, шебутная девчонка, растущая в набожной крестьянской семье. Тогда как сама Астрид совсем не набожная - бунтарский дух в ней то и дело прорывается наружу богохульными шутками. На дискотеке в сельском клубе пляшет она не как положено, а как попало, хаотично размахивая конечностями. По пути домой останавливается покричать - потому что вдруг захотелось. Ну что за очаровательное создание! Так и светится витальной энергией.

Литераторский талант в ней уже тогда, как мы далее видим, начинает давать первые ростки, и редактор местной газеты приглашает ее к себе в помощники. Мужчина он интеллигентный, неплох собой, но в личной жизни несчастен из-за мучительного, с трудом продвигающегося развода. Однажды, не сдержав на рабочем месте чувств, он находит себя в объятиях юной подчиненной. И, взяв себя в руки, резонно замечает: "Плохая идея". Та вроде бы соглашается, отходит, но вдруг принимается стягивать с себя одежду.

И вот добрым девицам урок: не стоит так поступать. Выпрыгивать из платья перед первым встречным мужчиной, который проявил к вам доброту. Тем более когда он вам в отцы годится. Тем более когда он женат. Найди тогда Астрид Линдгрен в себе силы подавить минутный порыв, и быть Астрид Линдгрен было бы куда проще и приятнее. И фильм сделался бы несравнимо короче. Хотя он и так не очень-то долгий. Но увы. Однако если с другой стороны посмотреть, все что ни делается, так или иначе, все к лучшему.

Описание дальнейших мытарств, связанных с беременностью и незаконнорожденным ребенком, которого несчастная мать вынуждена отдать на воспитание в соседнюю страну, сопровождается голосами детей из первой реальности фильма. Дети твердят, что Астрид Линдгрен хорошая, поскольку понимает их и любит как никто: "Ты всегда на стороне детей". Интересуясь попутно, в чем же секрет столь прочной и глубокой связи с аудиторией.

Очевидно, секрет - если следовать трактовке Перниллы Фишер Кристенсен, автора картины, - вот в чем. Понимание - это оттого, что Астрид сама из простого народа, как обитатели деревни Бюллербю. Та же Пеппи Длинныйчулок - персонаж, основанный на ее личном опыте, как и принципы воспитания, которые Линдгрен проповедовала позднее.

Ну а безграничная любовь, в свою очередь, - следствие переживаний, испытанных матерью, надолго разлученной волею обстоятельств с собственным чадом, и вытекающих отсюда проблем во взаимоотношениях с ним. В фильме, чтобы сблизиться с сыном, Астрид сочиняет для него сказку - и так зарождается гений детской литературы, чьи произведения зачитаны до дыр многими поколениями.

Пернилла Фишер Кристенсен - несомненно, одна из миллионов горячих поклонников. Поэтому, чего и говорить, "Быть Астрид Линдгрен" - кино душещипательное и трогательное, относящееся к человеку, которому оно посвящено, с должным уважением, благоговением и сочувствием. А также - поучительное. И сугубо женское притом.

Финал картины напоминает волшебную сказку: откуда ни возьмись появляется добрый красивый принц и разом все решает. Что немного не вписывается в нынешние представления об историях сильных независимых женщин. Но тут уж ничего не попишешь - так ведь оно все и было. И это нисколько не ставит под сомнение твердость и несгибаемость характера Астрид Линдгрен. Просто так иногда бывает: сказки со счастливым концом происходят наяву.

3.5