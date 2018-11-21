Российским военным показали индийские танки Т-90С Bhishma

Танки Т-90С Bhishma, 155-мм гаубицы FH77 и БМП-2 примут участие в российско-индийских учениях "Индра-2018".

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в качестве условного поля боя выступит полигон Бабина. На него из РФ переброшены две с половиной сотни военнослужащих мотострелковых войск.

Индийскую сторону будут представлять бойцы 31-й бронетанковой дивизии. В ходе демонстрационного показа были выставлены состоящие на вооружении соединения образцы военной техники, в том числе Т-90С Bhishma.

Эти основные боевые танки в настоящее время выпускаются по лицензии оборонной промышленностью Индии. От российских версий "девяностого" модификация отличается, прежде всего, отсутствием комплекса оптико-электронного подавления "Штора-1".

В остальном танки практические одинаковые. Они вооружены 125-мм пушкой, спаренным 7,62-мм и зенитным 12,7-мм пулеметами. Современная система управления огнем снабжена тепловизором.

Индийские военные продемонстрировали танки Т-90С Bhishma. Фото: Минобороны РФ

1000-сильный двигатель позволяет танку разгоняться по шоссе до 60 км/ч. Запас хода - 550 км.В настоящее время на вооружении танковых подразделений Индии имеется уже более 1000 танков. Их выпуск продолжается.

155-мм гаубицы FH77 были приобретены в Швеции. Орудия интересны тем, что на них установлен двигатель, и они могут самостоятельно передвигаться по полю боя без тягача.

Максимальная дальность стрельбы достигает 27 400 м. Всего в войсках около трех сотен таких орудий.

БМП-2 также выпускаются по лицензии в Индии и получили здесь название Sarath. Сообщалось, что данные бронемашины будут модернизированы для стрельбы противотанковыми ракетами третьего поколения. В настоящее время произведено более 1100 индийских БМП-2 и машин на ее базе.