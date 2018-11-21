Квентин Тарантино снова откроет свой личный кинотеатр

Квентин Тарантино любит напоминать журналистам, что по сей день не пользуется Netflix, а продолжает записывать фильмы с телевизора. А еще у него есть собственный кинотеатр в Лос-Анджелесе на 300 мест - New Beverly Cinema, где любой желающий может сходить на двойной сеанс всего за 8 долларов. Кинотеатру в будущем году исполнится 90 лет, юный Тарантино много лет ходил сюда в кино, а когда в 2007 году узнал о возможном закрытии, то сразу же его выкупил.

Четыре года назад кинотеатр впервые приобрел цифровой проектор и новые dolby-системы, после чего режиссер стал самостоятельно составлять программы показов. До этого момента, даже после продажи кинотеатра, этим занимались представители семейства Торган, которые управляли залом на протяжении нескольких десятилетий.

В январе 2018 года кинотеатр снова закрыли на ремонт, но теперь он закончен, и 1 декабря New Beverly Cinema вновь открывает свои двери - пишет Variety. Первым фильмом в новом сезоне, который покажут с копии из коллекции самого Квентина Тарантино, станет "Бэтмен возвращается" Тима Бёртона. После чего сразу же последует двойной сеанс: "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" и "Буч Кэссиди и Сандэнс-Кид: молодые годы". Настоящие фанаты смогут заполировать это ночным сеансом с фильмом Ричарда Линклейтера "Под кайфом и в смятении".

Продажа билетов на большую премьеру и последующие праздничные показы еще не объявлена, поэтому владельцы кинотеатра предлагают подробнее следить за объявлениями в твиттере кинотеатра.