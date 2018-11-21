Лавров: Намерение США выйти из ДРСМД требует реакции СГ и ОДКБ

Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также наращивание военной активности НАТО вблизи границ Беларуси и России требует реакции по линии Союзного государства и ОДКБ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси.

"Безусловно, это создает вызовы нашей безопасности, которые требуют соответствующей реакции, как по линии Союзного государства, так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, ни одна из сторон не должна подстраивать всех под свое видение. Тем не менее, эти риски сохраняются. Более того, они нарастают. Об этом свидетельствует и то, что Конвенцию о запрещении химического оружия пытаются превратить в орудие для продвижения западной политики путем, по сути дела, вторжения в прерогативу Совета Безопасности ООН. Нечто похожее может произойти и с Конвенцией по запрещению биологического и токсинного оружия, которая уже давно ратифицирована и вступила в силу. "Но мы никак не можем вместе с целым рядом других стран добиться создания механизма верификации этой конвенции, того, как страны - участницы конвенции соблюдают свои обязательства", - обеспокоен Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о рисках, с которыми сталкивается международное право в условиях линии Запада на искусственное удержание своего доминирования в международных делах, глава российского дипломатического ведомства обратил внимание, что коллективная выработка подходов к борьбе с современными угрозами в интересах всего мирового сообщества.