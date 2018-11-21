Макей рассказал о нарастающей угрозе большого военного конфликта

В Минске складывается ощущение, что ответственного осознания реальности нарастающей угрозы большого военного конфликта в мире до сих пор не произошло. С таким предостережением выступил 21 ноября глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает БЕЛТА .

С одном стороны, констатировал министр, "сегодня трудно не согласиться с теми политиками и экспертами, которые проводят тревожные параллели между явлениями сегодняшнего дня и начала XX века". Но в то же время, несмотря на широкое декларирование проблемы, сохраняется ощущение, что конструктивного подхода к ее разрешению не наблюдается. Макей обратил внимание на разрушение основополагающих договоренностей в сфере международной безопасности, наращивание военных потенциалов, в том числе и в Европе, рядом с Беларусью.

"Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации", - пояснил свою озабоченность дипломат. По его словам, центральная проблема современной мировой и региональной политики - обеспечение безопасности во всех ее измерениях, преодоление конфронтации и высокого градуса недоверия между странами. Этот вопрос стал одним из определяющих факторов международных отношений в целом и в Европейском регионе в частности. "Об этом говорили участники недавно состоявшегося в Минске заседания Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, на котором выступил и президент нашей страны", - напомнил Макей.

О необходимости поиска ответов на растущую напряженность в мире говорили лидеры государств и на прошедших в ноябре в Париже масштабных мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны, включая форум мира.

Министр отметил совпадение принципиальных подходов Минска и Москвы по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. "Мы последовательно поддерживаем российскую сторону на международных площадках. С 2015 года Беларусь представляет интересы России в Совместной консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Мы выступили с единых позиций против наделения ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия", - обратил внимание дипломат.

На площадке ООН Беларусь была единственной, кому удалось выступить в поддержку инициативы России о внесении проекта резолюции о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Мы стали соавторами российских проектов резолюций Первого комитета по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и по международной информационной безопасности", - резюмировал министр.