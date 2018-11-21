Макей: В интересах СГ - наращивать взаимовыгодные торговые отношения

Для гармоничного развития Союзного государства, по мнению министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея, необходимо, в том числе, обеспечивать наращивание взаимовыгодных торговых отношений. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства заявил 21 ноября на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает БЕЛТА.

По словам дипломата, "в общих интересах - закрепить позитивные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание взаимовыгодных торговых отношений". Проведение нынешнего совместного заседания коллегий МИДов двух стран, подчеркнул министр, является еще одним практическим свидетельством активного развития двусторонних отношений, которое продолжается в текущем году по всем направлениям: в политике, экономике, энергетике, транспорте, культуре, социальной сфере.

"Интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях, различные форматы межправительственного взаимодействия, включая межмидовский, совместные комиссии и межотраслевые рабочие группы позволяют поддерживать регулярный двусторонний диалог для решения широкого спектра вопросов", - констатировал Макей. Он добавил, что новый импульс приобрело и региональное взаимодействие. По итогам V Форума регионов Беларуси и России, состоявшегося в октябре текущего года, подписано 76 новых соглашений о сотрудничестве и контрактов более чем на $500 млн.

"В целом позитивно выглядит и динамика сотрудничества в экономической сфере. Для Беларуси это неизменный приоритет", - акцентировал внимание участников встречи министр.