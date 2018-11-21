Медведев проведет в Минске заседание Евразийского межправсовета

Премьер-министр Дмитрий Медведев 27 ноября проведет в Минске заседание Евразийского межправительственного совета 27 ноября.

В повестку встречи, сообщили в пресс-службе правительства, включены общие вопросы функционирования Евразийского экономического союза и развития отраслевых направлений сотрудничества. В частности, будет рассмотрен ход реализации цифровой повестки союза, формирования общего рынка газа, разработки проекта концепции финансового рынка союза, отдельные вопросы совершенствования наднационального регулирования.

Также правительственным делегациям представят проект бюджета ЕАЭС на следующий год, проекты соглашений об обращении различной продукции на пространстве союза, решения, направленные на стимулирование промышленного производства.

