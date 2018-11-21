Власть
21.11.2018 13:40
Текст: Владимир Кузьмин

Медведев проведет в Минске заседание Евразийского межправсовета

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев 27 ноября проведет в Минске заседание Евразийского межправительственного совета 27 ноября.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
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В повестку встречи, сообщили в пресс-службе правительства, включены общие вопросы функционирования Евразийского экономического союза и развития отраслевых направлений сотрудничества. В частности, будет рассмотрен ход реализации цифровой повестки союза, формирования общего рынка газа, разработки проекта концепции финансового рынка союза, отдельные вопросы совершенствования наднационального регулирования.

Также правительственным делегациям представят проект бюджета ЕАЭС на следующий год, проекты соглашений об обращении различной продукции на пространстве союза, решения, направленные на стимулирование промышленного производства.
 

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