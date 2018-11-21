Минобороны продлит сроки службы комплексов "Тополь-М" и "Воевода"

Минобороны России объявило тендер на продление сроков службы ракетных комплексов "Сатана", "Тополь-М" и ракет Ур-100Н. Работы, которые позволят комплексам оставаться в строю, должны завершиться до 10 ноября 2020 года.

Подробная информация о заказах размещена на портале госзакупок.

В частности, говорится, что для продления сроков эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М,15П155,15П165 необходимо выполнить бюллетени доработок, технические задания, ремонт оборудования.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что жидкостная межконтинтетнальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ может стать носителем для гиперзвукового комплекса "Авангард". Впоследствии советскую МБР сменит "Сармат".

Справка "РГ"

Стратегический ракетный комплекс третьего поколения "Воевода" (по классификации НАТО SS-18 Mod.1,2,3 Satan) разрабатывался под руководством КБ "Южное". Первый ракетный полк с МБР заступил на боевое дежурство в 1974 году. МБР является самой мощной из всех межконтинентальных баллистических ракет в мире.

Разработка комплекса "Тополь-М" началась в 1980-е годы. Он был создан на базе комплекса РТ-2ПМ "Тополь". Это первая МБР, работа над которой завершилась

в России после распада СССР.

МБР шахтного базирования УР-100Н была принята на вооружение в 1975 году. Несёт на борту 6 боевых блоков и комплекс средств преодоления ПРО противника. На ее базе разработаны ракеты-носители "Рокот".