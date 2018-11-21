Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.11.2018,  
12:33
Текст:  Олег Корякин

Минобороны продлит сроки службы комплексов "Тополь-М" и "Воевода"

Минобороны России объявило тендер на продление сроков службы ракетных комплексов "Сатана", "Тополь-М" и ракет Ур-100Н. Работы, которые позволят комплексам оставаться в строю, должны завершиться до 10 ноября 2020 года.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Подробная информация о заказах размещена на портале госзакупок.

В частности, говорится, что для продления сроков эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М,15П155,15П165 необходимо выполнить бюллетени доработок, технические задания, ремонт оборудования.

Фото: Россия 24/youtube.com
Британский генерал рассказал о преимуществе нового российского оружия

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что жидкостная межконтинтетнальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ может стать носителем для гиперзвукового комплекса "Авангард". Впоследствии советскую МБР сменит "Сармат".

Справка "РГ"

Стратегический ракетный комплекс третьего поколения "Воевода" (по классификации НАТО SS-18 Mod.1,2,3 Satan) разрабатывался под руководством КБ "Южное". Первый ракетный полк с МБР заступил на боевое дежурство в 1974 году. МБР является самой мощной из всех межконтинентальных баллистических ракет в мире.

Разработка комплекса "Тополь-М" началась в 1980-е годы. Он был создан на базе комплекса РТ-2ПМ "Тополь". Это первая МБР, работа над которой завершилась
в России после распада СССР.

МБР шахтного базирования УР-100Н была принята на вооружение в 1975 году. Несёт на борту 6 боевых блоков и комплекс средств преодоления ПРО противника. На ее базе разработаны ракеты-носители "Рокот".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Модернизированный Ту-142 перелетел из Таганрога на Северный флот 20.11.2018
Минобороны РФ выбрало скоростной вертолет 19.11.2018
ракеты
Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео 19.11.2018
Британский генерал рассказал о преимуществе нового российского оружия 18.11.2018
РВСН
РВСН переводят на ядерный комплекс "Ярс" 01.11.2018
СМИ: новейшие ракеты "Сармат" заступят на боевое дежурство в 2021 году 31.10.2018