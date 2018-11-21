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21.11.2018 13:45
Рубрика: Экономика

Мишустин рассказал о результатах работы системы "облачных" ЗАГСов

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная налоговая служба запустила Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мишустин, выступая на расширенной коллегии ФНС. Он уточнил, что с момента запуска системы (1 октября) в нее было внесено уже свыше 750 тысяч записей.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

"К Единому государственному реестру актов гражданского состояния подключены все ЗАГСы страны, в него собираются новые данные о рождении, регистрации браков, смене фамилии. На сегодняшний день в систему внесено уже более 750 тысяч записей", - отметил Мишустин.

Фото: depositphotos.com
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Глава ФНС напомнил, что к 2021 году планируется оцифровать и занести в реестр все сведения о записях, начиная с 1926 года.

"В целом, проект крайне важный. Он позволяет обеспечить экстерриториальность обслуживания граждан, ускорить оказание услуг, а также повысить достоверность сведений, на основе которых планируются социальные расходы государства", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее в интервью "РГ" начальник управления информационных технологий ФНС Татьяна Матвеева говорила, что Единый госреестр позволит объединить в одном "облаке" 6,4 тысячи разрозненных региональных информационных систем органов ЗАГС.

Фото: Юрий Машков/ ТАСС
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Гражданам централизованная система позволит удаленно записываться на прием в ближайший орган ЗАГС через портал госуслуг, заранее оплачивать государственные пошлины за услуги, а благодаря QR-коду и мобильному приложению - за несколько секунд проверять подлинность свидетельства, которые они держат в руках.

В перспективе в открытом доступе будет размещаться аналитика на основе данных Единого реестра ЗАГС.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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