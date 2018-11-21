Мишустин рассказал о результатах работы системы "облачных" ЗАГСов

Федеральная налоговая служба запустила Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мишустин, выступая на расширенной коллегии ФНС. Он уточнил, что с момента запуска системы (1 октября) в нее было внесено уже свыше 750 тысяч записей.

"К Единому государственному реестру актов гражданского состояния подключены все ЗАГСы страны, в него собираются новые данные о рождении, регистрации браков, смене фамилии. На сегодняшний день в систему внесено уже более 750 тысяч записей", - отметил Мишустин.

Глава ФНС напомнил, что к 2021 году планируется оцифровать и занести в реестр все сведения о записях, начиная с 1926 года.

"В целом, проект крайне важный. Он позволяет обеспечить экстерриториальность обслуживания граждан, ускорить оказание услуг, а также повысить достоверность сведений, на основе которых планируются социальные расходы государства", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее в интервью "РГ" начальник управления информационных технологий ФНС Татьяна Матвеева говорила, что Единый госреестр позволит объединить в одном "облаке" 6,4 тысячи разрозненных региональных информационных систем органов ЗАГС.

Гражданам централизованная система позволит удаленно записываться на прием в ближайший орган ЗАГС через портал госуслуг, заранее оплачивать государственные пошлины за услуги, а благодаря QR-коду и мобильному приложению - за несколько секунд проверять подлинность свидетельства, которые они держат в руках.

В перспективе в открытом доступе будет размещаться аналитика на основе данных Единого реестра ЗАГС.