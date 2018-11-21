Лимитированная коллекция JORT, вдохновленная "бондианой" и включающая подробные инструкции эксплуатации, была создана совместно с голландским историком и журналистом Джортом Келдером. Итак, что, по мнению создателей, должен в себя включать повседневный гардероб спецагента британской разведки?

Клетка в разных классических конфигурациях, твиды, щегольский белоснежный костюм из альпаки и шерстяное пальто с воротником из овчины - для командировок в снежную Сибирь. А еще многофункциональные предметы гардероба, способные адаптироваться к разным погодным условиям: с одной стороны - водостойкая ткань, с другой - кашемир.

Конечно, коллекция предусматривает одежду для вечернего выхода, которая, в соответствии с канонами бондианы, демонстрирует безупречный крой и самые качественный ткани, такие, как шерсть Super 150 и хлопок "си-айленд". В ней предусмотрены идеальной посадки рубашки, галстуки-бабочки, непременный black tie и неожиданный черный бархатный плащ на подкладке из бордового шелка. Примерить образ спецагента из коллекции JORT можно будет во всех российских магазинах Suitsupply.

