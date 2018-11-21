Началась встреча секретарей совбезов государств-участников СНГ

В Москве началась ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, секретари советов безопасности обсудят направления совместной работы по пресечению финансирования терроризма, в том числе противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Также, по его словам, в повестку дня встречи включены иные актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности на пространстве СНГ, тематики международного сотрудничества по линии советов безопасности.

Открывая заседание, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что повестка дня встречи содержит проблемы по общим для государств-участников СНГ угрозам и вызовам и представляют взаимный интерес.

Он также отметил, что с момента проведения подобной встречи в 2017 году государства СНГ организовали обмен аналитической информацией о ситуации вокруг запрещенных в РФ террористических группировок "Исламского государства", "Аль-Каиды" и аффилированных с ними структур в афгано-пакистанском приграничье и на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел СНГ на площадке Совета Безопасности ООН обсудили темы построения регионального партнерства в Центральной Азии. Также, по словам Патрушева, в этом году во время командно-штабных и практических учений антитеррора были отработаны совместные мероприятия по пресечению деятельности членов международных террористических организаций.

Кроме того, как подчеркнул Секретарь СБ РФ, за прошедший год дополнительное развитие получило военно-техническое сотрудничество между государствами СНГ.