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21.11.2018 10:48
Рубрика: Происшествия

Началась встреча секретарей совбезов государств-участников СНГ

Текст: Иван Егоров
В Москве началась ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, секретари советов безопасности обсудят направления совместной работы по пресечению финансирования терроризма, в том числе противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Также, по его словам, в повестку дня встречи включены иные актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности на пространстве СНГ, тематики международного сотрудничества по линии советов безопасности.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Патрушев заявил о возобновлении диалога Москвы с Вашингтоном

Открывая заседание, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что  повестка дня встречи содержит проблемы по общим для государств-участников СНГ угрозам и вызовам и представляют взаимный интерес.

Он также отметил, что с момента проведения подобной встречи в 2017 году государства СНГ организовали обмен аналитической информацией о ситуации вокруг запрещенных в РФ террористических группировок "Исламского государства", "Аль-Каиды" и аффилированных с ними структур в афгано-пакистанском приграничье и на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел СНГ на площадке Совета Безопасности ООН обсудили темы построения регионального партнерства в Центральной Азии. Также, по словам Патрушева, в этом году во время командно-штабных и практических учений антитеррора были отработаны совместные мероприятия по пресечению деятельности членов международных террористических организаций.

Кроме того, как подчеркнул Секретарь СБ РФ, за прошедший год дополнительное развитие получило военно-техническое сотрудничество между государствами СНГ.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Международные организации СНГ Президент Совет Безопасности
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