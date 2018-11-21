Не просто испытания: зачем Су-57 отправились в Сирию

Видеоролик Минобороны РФ, демонстрирующий полет двух истребителей Су-57 в сирийском небе, не остался незамеченным в западной прессе

Аналитическая статья, посвященная испытаниям Су-57 в Сирии, была опубликована в интернет-журнале Military Watch Magazine.

Автор отмечает, что на Ближнем Востоке истребитель, который официально пока не состоит на вооружении российской армии, продемонстрировал готовность к участию в конфликтах низкой интенсивности. В будущем предстоит выяснить, способен ли он завоевывать превосходство в воздухе и проникать в хорошо защищенное воздушное пространство.

Испытания в Сирии преследуют несколько целей, пишет Military Watch. Первая - ответ на появление в небе Сирии американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Вторая - демонстрация боевых возможностей новинки для потенциальных зарубежных покупателей. Автор полагает, что это может повысить интерес Индии к Су-57.

В боевых условиях, отмечает автор, как нельзя лучше можно было оценить базовые летные характеристики Су-57, его системы связи и управления полетом, а также способность работать в чрезвычайно жарком климате - это особенно важное требование для ВВС Индии.

Судя по опубликованным кадрам, в Сирии Су-57, как и F-22, полностью полагались на оружие, размещенное во внутренних отсеках. Это было сделано для снижения их радиозаметности