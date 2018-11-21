Новости

Лукашенко на встрече с Лавровым обозначил главный вопрос в отношениях с РФ 13:10
Псковские археологи собрали из черепков старинный рукомойник 13:05
В Норильске задержали серийных грабителей аптек 13:00
По объему мировых продаж Lada опередила Mini 13:00
Пассажирский самолет назвали в честь известного адвоката Федора Плевако 12:59
Ноябрь 2018 года в Москве войдет в десятку самых "сухих" за 140 лет 12:58
Ученые впервые изнутри "увидели" работу машины "Энигмы" 12:57
Суд продлил арест экс-мэра Нижнего Новгорода 12:55
Обманутый жених Пэрис Хилтон потребовал вернуть ему кольцо за 2 млн 12:52
Постпредство РФ прокомментировало идею отменить право вето в СБ ООН 12:50
Рапота: Соглашение о признании виз подпишут до конца года 12:50
Собянин рассказал о реставрации московских храмов 12:40
В Орловской области на домах ветеранов установили памятные звезды 12:40
Раскрыты функции "умного" шасси в автомобилях Aurus 12:40
В России выросла доля мобильного интернета 12:34
Сатирик Владимир Зеленский лидирует в рейтинге на пост президента Украины 12:25
В Иркутской области на ходу загорелся локомотив 12:25
Троих жителей Башкирии будут судить за похищение двоих мужчин 12:25
Полиция опровергла срыв концерта рэпера Хаски в Ростове 12:23
В Совфеде назвали политизированным избрание нового главы Интерпола 12:15
Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии 12:14
Лукашенко поддержал развитие сотрудничества с ЕИБ 12:10
Число пострадавших в тройном ДТП в Иваново выросло до девяти 12:08
Де Ниро опять расстался с женой 12:07
Боевые вертолеты "Ми" разгонят до 400 км/ч 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 12:59
Рубрика: Экономика

Пассажирский самолет назвали в честь известного адвоката Федора Плевако

Текст: Владислав Куликов

Одна из крупных российских авиакомпаний присвоила своему самолету имя известного адвоката Федора Плевако. Об этом сообщили "РГ" в Федеральной палате адвокатов.

Фото: depositphotos.com
Адвокатам могут разрешить "гонорары успеха"

Многие авиакомпании завели интересную традицию: давать самолетам свои имена, как кораблям. В небо поднимаются уже не безликие лайнеры, а "Пушкин", "Чехов", "Высоцкий", "Кустодиев", "Багратион" и многие другие. Теперь на воздушных линиях появился и "Федор Плевако".

Самолет уже перевозит пассажиров на внутренних и международных авиалиниях. Комментируя появление самолета имени Федора Плевако, вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб сказал, что это важно не только для адвокатуры, но и для всех российских граждан. "Граждане, которые летают на самолете, названном в честь великого деятеля, должны знать, что это за деятель, какой вклад он внес, - сообщил  он. - Для нас, адвокатов, это пропаганда тех ценностей, которые лежат в основе нашей деятельности".

Как сообщают в ФПА, 23 октября новый самолет модели Boeing 737-800, носящий имя "Федора Плевако", был зачислен в авиапарк компании. 26 октября он вылетел в первый рейс по маршруту Москва - Красноярск. Сейчас этот среднемагистральный лайнер выполняет полеты в рамках маршрутной сети авиакомпании без привязки к единственному направлению.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Пилипенко: Суд присяжных - проявление доверия государства к гражданам

Как писал в своем обращении в авиакомпанию президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, благодаря Судебной реформе 1864 ода в России начали распространяться принципы демократического правосудия и был создан институт присяжных поверенных. Один из самых известных представителей присяжных поверенных того времени Федор Никифорович Плевако сыграл большую роль в становлении и развитии российской адвокатуры.

"Лучшие профессиональные и этические традиции присяжных поверенных передаются из поколения в поколение адвокатов, современная российская адвокатура воспринимает и развивает их в новых условиях, - отметил президент ФПА. -  Федор Плевако в общественном сознании и сегодня олицетворяет собой институт присяжной адвокатуры, его имя стало нарицательным уже при его жизни и неизменно в первую очередь вспоминается сейчас, когда речь заходит о справедливом суде".

Для современных адвокатов он является не только образцом высоких профессиональных качеств, но и своеобразным нравственным эталоном.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Проблемы адвокатуры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
Лукашенко на встрече с Лавровым обозначил главный вопрос в отношениях с РФ
В Греции заинтересовались присоединением к "Турецкому потоку"
Арестованный киевскими властями сухогруз покинул Украину
Сбивший мужчину Boeing получил повреждения