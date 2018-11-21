Пассажирский самолет назвали в честь известного адвоката Федора Плевако

Одна из крупных российских авиакомпаний присвоила своему самолету имя известного адвоката Федора Плевако. Об этом сообщили "РГ" в Федеральной палате адвокатов.

Многие авиакомпании завели интересную традицию: давать самолетам свои имена, как кораблям. В небо поднимаются уже не безликие лайнеры, а "Пушкин", "Чехов", "Высоцкий", "Кустодиев", "Багратион" и многие другие. Теперь на воздушных линиях появился и "Федор Плевако".

Самолет уже перевозит пассажиров на внутренних и международных авиалиниях. Комментируя появление самолета имени Федора Плевако, вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб сказал, что это важно не только для адвокатуры, но и для всех российских граждан. "Граждане, которые летают на самолете, названном в честь великого деятеля, должны знать, что это за деятель, какой вклад он внес, - сообщил он. - Для нас, адвокатов, это пропаганда тех ценностей, которые лежат в основе нашей деятельности".

Как сообщают в ФПА, 23 октября новый самолет модели Boeing 737-800, носящий имя "Федора Плевако", был зачислен в авиапарк компании. 26 октября он вылетел в первый рейс по маршруту Москва - Красноярск. Сейчас этот среднемагистральный лайнер выполняет полеты в рамках маршрутной сети авиакомпании без привязки к единственному направлению.

Как писал в своем обращении в авиакомпанию президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, благодаря Судебной реформе 1864 ода в России начали распространяться принципы демократического правосудия и был создан институт присяжных поверенных. Один из самых известных представителей присяжных поверенных того времени Федор Никифорович Плевако сыграл большую роль в становлении и развитии российской адвокатуры.

"Лучшие профессиональные и этические традиции присяжных поверенных передаются из поколения в поколение адвокатов, современная российская адвокатура воспринимает и развивает их в новых условиях, - отметил президент ФПА. - Федор Плевако в общественном сознании и сегодня олицетворяет собой институт присяжной адвокатуры, его имя стало нарицательным уже при его жизни и неизменно в первую очередь вспоминается сейчас, когда речь заходит о справедливом суде".

Для современных адвокатов он является не только образцом высоких профессиональных качеств, но и своеобразным нравственным эталоном.