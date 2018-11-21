Педагог из Подмосковья Анастасия Шлемко стала воспитателем года

В Орле завершился конкурс "Воспитатель года России - 2018". Его абсолютным победителем стала Анастасия Шлемко, воспитатель детского сада №52 "Котенок" Московской области.

В этом году в финале конкурса соревновались участники из 73 регионов России: 54 воспитателя, трое старших воспитателей, четверо музыкальных руководителей, двое педагогов-психологов, пятеро инструкторов по физкультуре и пятеро учителей-логопедов.

В третьем очном туре 15 финалистов делали доклад-презентацию "Мой успешный проект" и участвовали в ток-шоу "Профессиональный разговор".

- Анастасия Шлемко - автор рабочей программы по формированию познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста путем экспериментирования с неживой природой, - сообщает пресс-служба минпросвещения. - Она также автор и преподаватель программы курсов повышения квалификации "Организация исследовательской и экспериментальной деятельности детей старшего дошкольного возраста", автор и организатор регионального семинара "Лаборатория мастерства" для педагогов дошкольных образовательных организаций. Ее педагогический стаж составляет 12 лет.

Цель всероссийского конкурса: профессиональное и личностное развитие педагогов дошкольного образования, выявление и поддержка самых талантливых из них, распространение их лучших практик.