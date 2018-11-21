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21.11.2018 13:00
Рубрика: Легковые авто

По объему мировых продаж Lada опередила Mini

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

В списке 50 автомобильных брендов по объему мировых продаж Lada заняла 48 место. За девять месяцев 2018 года в мире было продано около 286 тысяч новых автомобилей этой марки.

Как отмечает аналитическое агентство "Автостат", значительный рост продаж - на 21,1 процента по сравнению с 2017 годом - позволил отечественной компании подняться в рейтинге на три позиции. Год назад Lada была на 51 месте.

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По итогам января - сентября компания опередила Baic (китайская компания продала 257,8 тысячи автомобилей, что на 29,3 процента меньше прошлогодних показателей) и Mini (британцы реализовали 266,5 тысячи авто, минус 0,9 процента). По росту объемов продаж Lada уступила только Geely (плюс 24,3 процента) и Mitsubishi (плюс 22,4 процента).

На днях стало известно, что АвтоВАЗ снова будет поставлять машины в Турцию. А вот в Европе продажи автомобилей Lada резко упали.

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#Lada #Mini