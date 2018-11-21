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21.11.2018 21:14
Рубрика: Власть

Путин встретился с президентом Абхазии Хаджимбой

Текст: Александра Белуза (Сочи)
Президент РФ Владимир Путин считает недостаточным уровень экономических отношений с Абхазией. Об этом он заявил на встрече с главой этой республики Раулем Хаджимбой. Лидеры России и Абхазии встретились в четверг, 21 ноября, в сочинской резиденции "Бочаров ручей".
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва - ключевой торговый партнер Сухума, на Россию приходится три четверти торгового оборота Абхазии.

"Товарооборот растет, но небольшими темпами", - заметил Владимир Путин в начале встречи с абхазским коллегой. Так, в прошлом году объем взаимной торговли увеличился лишь на 5%, за 10 месяцев этого года - на 2%.

Кроме того, в республике работают более 200 совместных российско-абхазских предприятий с участием инвесторов из разных регионов России. Однако всего этого пока недостаточно, считает Владимир Путин.

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"Вы и тогда говорили, что нужны дополнительные усилия для того, чтобы подтолкнуть развитие экономики", - напомнил российский лидер о предыдущей встрече с Хаджимбой и предложил в неформальном ключе поговорить по всем вопросам, которые тот считает актуальными для развития республики.

Рауль Хаджимба, в свою очередь, отметил некоторые успехи в части реализации инвестпроектов в аграрном секторе, а также активную работу оборонных ведомств двух государств. По этой линии в нынешнем году прошло почти сто мероприятий. "Это важно для Абхазии", - подчеркнул президент республики.

Напомним, в Абхазии дислоцируется 7-я объединенная российская военная база, которая обеспечивает защиту суверенитета и безопасности республики.

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