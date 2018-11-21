Разрушитель: в США вспомнили про самый мощный российский миномет

"Оружием, способным уничтожить город" назвал обозреватель издания The National Interest Себастьен Роблен российские 240-миллиметровые минометы М-240, не имеющие аналогов в мире.

Отсутствие подобного вооружения в странах Запада автор объясняет главной задачей минометных систем такой силы - уничтожение укрепленных опорных точек. Для этих целей иностранные армии предпочитают использовать авиационные удары.

В распоряжении ряда механизированных соединений НАТО есть только 120-миллиметровые минометные системы на колесных платформах.

- У России также есть самоходные 120-миллиметровые минометные комплексы 2С9 "Нона". Но вместе с этим существует и уникальная установка 2С4 "Тюльпан" с 240-миллиметровым минометом. Это самая крупная минометная система в мире, которая при этом состоит на вооружении, - пишет Роблен.

30-тонную машину на гусеничном шасси обслуживает экипаж из девяти человек: четыре оператора транспортного средства и пять артиллеристов. Во время марша ствол М-240 укладывается на корпус самоходки, в боевом положении он откидывается назад и опирается на стальную плиту.

В отличие от большинства минометов, заряжание М-240 производится с казенной части.

- Установка может стрелять фугасной миной Ф864, масса которой сопоставима с небольшими авиабомбами, на дистанции около девяти километров. С ракетными боеприпасами дальность действия миномета достигает почти 20 километров. При этом скорость стрельбы составляет один выстрел в минуту, - отмечает обозреватель.

Роблен добавляет, что в отличие от залпа гаубицы, боезаряд миномета достигает цели по почти вертикальной траектории, а потому он является более эффективным для уничтожения укрепленных точек, зданий, а также сил противника в гористой местности.

- "Тюльпан" может использовать целый набор боеприпасов. Кроме стандартной мины, предназначенной в большей степени для разрушения бункеров, установка может стрелять зажигательными снарядами "Сайда" и тактическими ядерными минами, - пишет эксперт.

Особое место в этом списке, по словам обозревателя, занимает боезаряд "Смельчак" с лазерным наведением. Роблен ссылается на отчеты о боях в Афганистане, в которых описывалось использование "Смельчака", позволявшего с высокой точностью подрывать крепостные стены и укрепления на входах в пещеры.

Заметную роль, по словам эксперта, эти минометные системы сыграли и во время конфликта в Чечне. С их помощью наносились точечные удары по укреплениям боевиков в Грозном.

В отличие от других российских артиллерийских систем "Тюльпан" не экспортировался в рамках Варшавского договора. Лишь небольшое количество этих машин недолго находились на вооружении чешской армии.

Буксируемые минометы М-240 сохранились в вооруженных силах Египта, они применяются и правительственными войсками в Сирии.

К слову, впервые статья о мощных российских минометах была опубликована в National Interest несколько лет назад. Издание решило повторить материал, что может свидетельствовать о сохраняющемся высоком интересе его читателей к уникальному российскому оружию.

- Несмотря на то, что западные армии используют для аналогичных задач авиационные бомбардировки, у наземных систем есть явные преимущества. Они заключаются в способности вести непрерывный огонь длительное время и возможности работать в условиях и местности, где воздушная боевая техника оказывается недоступной, - заключает Роблен.