Дорогу к Прохоровскому полю реконструируют к 75-летию Победы

Дорога Яковлево - Прохоровка , которая поворачивает с трассы М-2 и ведет к музейному комплексу, посвященному переломному сражению Курской битвы, будет реконструирована. Об этом сообщили в правительстве Белгородской области.

Решение приняли на заседании Попечительского совета музея-заповедника "Прохоровское поле", отметив, что это решение назрело давно. Проект реконструкции уже есть, он, как и предполагалось, предусматривает расширение проезжей части.

Однако, как прозвучало на заседании, весь путь к "Прохоровскому полю" нуждается в "историческом насыщении". Для этого, по мнению чиновников, нужно сделать так, чтобы уже вдоль трассы каждый смог видеть детали, напоминающие о военном времени и героических событиях: танковом сражении на Прохоровке и Курской битве в целом. Например, блиндажи, военную технику. Все работы намерены завершить к 75-й годовщине Победы - 9 Мая 2020 года.