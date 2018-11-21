Информацию для пассажиров МЦД продублируют на английский язык

Пассажирскую навигацию на Московских центральных диаметрах (МЦД) сделают двуязычной. Вся информация будет на русском и английском языках, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК" со ссылкой на исполнительного директора компании Ивана Конева.

"Вся навигация, которая будет размещена в поездах на Московских центральных диаметрах, будет дублироваться на английский язык. Аудиоинформация в поездах также будет звучать на двух языках - русском и английском", - приводятся слова Конева в сообщении.

Первые два диаметра, которые соединят Одинцово и Лобню, а также Нахабино и Подольск, будут введены уже в конце 2019 - начале 2020 года. Остальные направления находятся в стадии проработки, однако недавно стало известно, что всего линий должно быть пять. Три других маршрута пройдут между Зеленоградом и Раменским, Апрелевкой и Железнодорожным, Пушкино и Домодедово.

По диаметрам запустят современные поезда "Иволга", в которых пассажиры смогут пользоваться Wi-Fi, заряжать гаджеты, смотреть ролики на информационных табло и без проблем передвигаться с велосипедами.