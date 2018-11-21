Москвичей предупредили о "желтом" уровне опасности в четверг

В четверг, 22 ноября, в Москве будет введен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Как сообщает Гидрометцентр, его порывы будут достигать до 15 метров в секунду, в связи с чем плюсовая температура будет ощущаться более прохладно. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, такой ветер не опасен для людей и предметов. Шкала штормового ветра, который может ломать металлические конструкции и разрушать здания, начинается с 20-25 метров в секунду.

До конца недели в столице и области температура воздуха днем составит от нуля до плюс 2 градусов. А в понедельник немного подморозит: днем температура опустится до минус 6, возможен небольшой снег.