Ноябрь 2018 года в Москве войдет в десятку самых "сухих" за 140 лет

За первые две недели ноября в столице выпало всего 20 процентов месячной нормы осадков.

Метеостанция на ВДНХ зафиксировала 11,8 мм с начала месяца, сообщают "Метеоновости". Дефицит осадков наблюдается также в Московской области.

Снега в Москве в этом году выпало немного и не везде, всего 1 см, который успел исчезнуть к середине месяца.

Аналогичная ситуация была зафиксирована 10 лет назад, в 2008 году. За этот период случалось и так, что ноябрь не радовал москвичей снегом совсем - в 2010 и 2014 годах.

Синоптики прогнозируют небольшой снег в последнюю декаду месяца, но уже сейчас можно сказать, что текущий ноябрь войдет в десятку самых "сухих" за почти 140 лет. Рекордным был одиннадцатый месяц 1993 года, когда в столице выпало всего 4,3 мм осадков.