Полиция Подмосковья конфисковала 13 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Правоохранители Московской области конфисковали свыше 13 тысяч бутылок суррогатных водки и коньяка, а также 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Об обнаружении нелегального цеха сообщает ОТР.

Кроме того, в ходе операции изъято 100 тысяч подделок под федеральные акцизные марки. Специалисты оценили все конфискованное почти в три миллиона рублей.

Уточняется, что вработали в цехе порядка 50 выходцев из Средней Азии. По словам полицейских, все эти люди получили штраф и будут депортированы на родину. Возбуждено уголовное дело.