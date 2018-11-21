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21.11.2018 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция Подмосковья конфисковала 13 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Правоохранители Московской области конфисковали свыше 13 тысяч бутылок суррогатных водки и коньяка, а также 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Об обнаружении нелегального цеха сообщает ОТР.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Кроме того, в ходе операции изъято 100 тысяч подделок под федеральные акцизные марки. Специалисты оценили все конфискованное почти в три миллиона рублей.

Уточняется, что вработали в цехе порядка 50 выходцев из Средней Азии. По словам полицейских, все эти люди получили штраф и будут депортированы на родину. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Алкоголь и табак РГ-Видео
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