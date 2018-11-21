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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура проверит безопасность полетов после ЧП в Шереметьево

Текст: Сергей Бабкин

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после гибели мужчины в аэропорту Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалистов надзорного органа заинтересовало, как в воздушной гавани соблюдаются требования законов об авиационной безопасности.

По результатам проверки могут быть выданы требования об устранении нарушений. Также прокуратура взяла под надзор доследственную проверку по факту гибели 25-летнего мужчины под самолетом.

Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево

О возбуждении уголовного дела пока официально не объявлялось. Как не афишируются и сведения о том, как посторонний человек мог оказаться на взлетной полосе.

Ранее в СМИ озвучивалось, что парень был авиадебоширом, которого депортировали из Испании в Армению. Стыковка была в Шереметьево.

По одной из версий, мужчина не прошел на борт, а остался на летном поле. И там попал под Boeing, который готовился к взлету.

Происшествия Правосудие Следствие Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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