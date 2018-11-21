В Хабаровске осудили убийц владельца ритуального агентства

В Хабаровске суд вынес приговор трем мужчинам, виновным в жестоком убийстве владельца агентства ритуальных услуг. Они получили 35 лет лишения свободы на троих.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, преступление злоумышленники совершили на кладбище, в районе села Черная Речка. Один из них заманил туда жертву под вымышленным предлогом. После на мужчину напали. Он пытался убежать, но был остановлен выстрелом. Когда раненный упал, его догнали и задушили. Тело убийцы спрятали в овраге. Их добычей стали 250 тысяч рублей.

Стрелявшему в жертву 52-летнему мужчине суд назначил самое суровое наказание - 23 года лишения свободы. Его 32-летний подельник приговорен к семи годам заключения. Третий сообщник - мужчина 38 лет, давший признательные показания - получил пять лет тюрьмы.