В приморском океанариуме поселилась рыба-философ

Длинноперый алектис поселился в экспозиции "Океанская бездна" в научно-образовательном комплексе "Приморский океанариум", сообщает пресс-служба НОК.

- Алектисы интересны тем, что у молодых рыб лучи спинного и анального плавников имеют вид нитей и сильно удлинены, их длина может превышать размер рыбы в четыре-пять раз, - пояснил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов.

По его словам, эту рыбу еще называют философом, поскольку алектис имеет очень высокий лоб. Но с возрастом нити и "философский" лоб нивелируются.

Алекстисы вырастают до полутора метров в длину, так что поселившийся в приморском океанариуме философ будет заметно выделяться среди других обитателей бездны.

Этот вид распространен в субтропических и тропических водах всех океанов, иногда встречается у берегов Приморья в заливе Петра Великого.