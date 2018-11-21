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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В приморском океанариуме поселилась рыба-философ

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба Приморского океанариума Фото: Пресс-служба Приморского океанариума
Фото: Пресс-служба Приморского океанариума

Длинноперый алектис поселился в экспозиции "Океанская бездна" в научно-образовательном комплексе "Приморский океанариум", сообщает пресс-служба НОК.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- Алектисы интересны тем, что у молодых рыб лучи спинного и анального плавников имеют вид нитей и сильно удлинены, их длина может превышать размер рыбы в четыре-пять раз, - пояснил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов.

По его словам, эту рыбу еще называют философом, поскольку алектис имеет очень высокий лоб. Но с возрастом нити и "философский" лоб нивелируются.

Алекстисы вырастают до полутора метров в длину, так что поселившийся в приморском океанариуме философ будет заметно выделяться среди других обитателей бездны.

Этот вид распространен в субтропических и тропических водах всех океанов, иногда встречается у берегов Приморья в заливе Петра Великого.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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