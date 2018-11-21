Красноярцы победили на турнире по греко-римской борьбе

В Казахстане состоялся международный турнир по греко-римской борьбе - Кубок Турлыханова-2018.

У спортсменов из Красноярского края две награды соревнований. Участниками состязаний стали 154 спортсмена из 11 стран.

От России поехали завоевывать медали 17 спортсменов, в их числе - два красноярских спортсмена Академии борьбы им. Д.Г. Миндиашвили Никита Мельников и Мингиян Семенов. Россияне одержали две победы. "Золото" выиграли чемпион мира Никита Мельников (до 97 кг.) и Гамзат Юсупов (до 87 кг.).

Еще восемь россиян стали призерами соревнований, в числе них бронзовым призером в весовой категории 60 кг. стал Мингиян Семенов.