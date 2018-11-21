Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: Экономить на трамваях нельзя

"За два года технология модернизации трамваев доказала свою эффективность, обновленные вагоны отлично показывают себя в эксплуатации", - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании.

Напомним, в ноябре 2016 года для обновления подвижного состава на территории филиала №4 "Левобережный трамвайный" МКП "ГЭТ" было создано совместное предприятие с белорусским холдингом ООО "БКМ Сибирь". За прошедшие два года модернизировано 17 единиц техники.

По словам директора ООО "БКМ" Александра Евдокимова, в ходе модернизации от старых трамваев не остается ничего, кроме документов. Устанавливается новый каркас, электрика, ходовая часть, освещение, удобные пассажирские сиденья, оборудуется пандус для граждан с ограниченными возможностям. Новые трамваи более теплые и комфортабельные. Оборудование для модернизации частично белорусского производства, частично - продукция новосибирских предприятий.

"Сегодня технология модернизации трамваев освоена, коллектив работает уверенно, налажены кооперационные связи, поэтому и результат получается хороший. Трамваи в эксплуатации показывают себя отлично, нашим муниципальным предприятием "ГЭТ" признано, что это вагоны следующего класса, по сумме показателей они лучше остальных", - подчеркнул мэр.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - один из приоритетов развития города, обозначенных главой города.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как отметил директор МКП "Горэлектротранспорт" Константин Прокин, запуск модернизированных вагонов позволил стабилизировать работу сразу нескольких трамвайных маршрутов в левобережной части Новосибирска - №№2, 3, 8, 15. В 2018 году они стали более востребованы у местных жителей, объем перевозок на маршруте №3 вырос на 41,8 процента, на маршруте №2 - на 21,4 процента, на маршруте № 8 - на 6,5 процента.

Сегодня на балансе "Горэлектротранспорта" находится 139 пассажирских трамвайных вагонов. Их средний возраст - 28,2 года при среднем износе 81,32 %, в том числе 72 единицы - с большим сроком эксплуатации, они подлежат модернизации с заменой кузова на новый.

"Есть мнение, что эту программу нужно остановить, но я считаю, что экономить на трамвае не надо. Трамвай удобен, при правильном планировании он решает очень много проблем в городе, - отметил Анатолий Локоть. - Перед нами стоит задача не только обновления трамвайного парка, но и замены трамвайных путей. Особенно критично состояние путей в Кировском районе, на улице Мира, и на правом берегу, на ул. Волочаевской. Качество пути должно соответствовать качеству новых трамваев".

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром мэрии Новосибирска