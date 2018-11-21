Оргкомитет назначил дату Красноярского экономического форума

Губернатор Красноярского края Александр Усс в Москве принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению Красноярского экономического форума. Совещание прошло под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации, председателя оргкомитета КЭФ-2019 Дмитрия Козака.

В своем выступлении глава региона отметил, что проекты концепции и архитектуры деловой программы форума подготовлены и согласованы Минэкономразвития России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. "Форум планируем провести в течение трех дней - 28, 29 и 30 марта. Первый день будет традиционно посвящен молодежной программе, она зарекомендовала себя хорошо, второй и третий - непосредственно деловая программа", - подчеркнул Александр Усс.

Основным местом проведения форума, по словам губернатора, станет красноярский Международный выставочно-деловой центр "Сибирь". Вместе с тем глава региона предложил молодежную и несколько дискуссионных площадок перенести в Сибирский федеральный университет. Высказываясь о содержательной части мероприятия, Александр Усс заявил о необходимости смены его формата. По словам губернатора Красноярского края, форум должен быть актуальным и востребованным для большинства регионов России и, что немаловажно, для гостей из-за рубежа. "Красноярский экономический форум должен стать полезным для участников в первую очередь благодаря смелой и продвинутой повестке. Мы сегодня уже работаем с потенциальными участниками КЭФ из западной Европы, Юго-Восточной Азии и США, и у нас есть уверенность в том, что достойное представительство, в первую очередь на уровне экспертов, будет обеспечено", - подчеркнул Александр Усс.

Основную тему форума глава региона обозначил как "Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности". Повестка Красноярского экономического форума в 2019 году должна быть посвящена формированию и проведению государственной политики на федеральном, региональном и отраслевом уровнях. Формируемая государственная политика должна быть ориентирована на кардинальное повышение конкурентоспособности российской экономики, в том числе ее реального сектора. Отдельное внимание губернатор уделил инвестиционной программе. Он напомнил, что в прошлом году в рамках КЭФ прошла презентация семи инвестиционных проектов "Енисейской Сибири" с заявленной стоимостью около 500 млрд рублей.

С тех пор в рамках исполнения указания президента России совместно с Минфином и Минэкономразвития России был разработан комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь", включающий 34 инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 1,8 трлн рублей. "В рамках предстоящего форума мы планируем провести самостоятельное роуд-шоу КИП "Енисейская Сибирь", мероприятия по повестке реализации проектов и организовать отдельную выставочную зону "Енисейской Сибири", - подчеркнул глава региона. Подводя итоги совещания, Дмитрий Козак отметил важность Красноярского экономического форума как площадки для обсуждения значимых тем социально-экономической федеральной повестки. До 14 декабря программа форума должна быть доработана и утверждена на очередном заседании оргкомитета.