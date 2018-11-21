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21.11.2018 13:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Красноярском крае появились лесные инспекторы-казаки

В Красноярском крае продолжается обучение членов казачьих обществ, которые пополнят ряды общественных лесных инспекторов. Казаки теперь будут помогать следить за порядком в лесных массивах и выявлять нарушения природоохранного законодательства.

Круг полномочий у общественного инспектора широк. По закону он имеет право фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в области лесного законодательства, обеспечивать сохранность вещественных доказательств, устно сообщать физическим лицам об их неправомерных действиях, участвовать в работе по экологическому просвещению населения.

Фото: правительство Красноярского края
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"Красноярский край - один из первых регионов в СФО, где ряды общественных инспекторов сразу пополняют почти 100 казаков. Большинство из них уже прошли обучение. Уверен, что создание и развитие в крае института общественных лесных инспекторов с вашим участием повысит прозрачность деятельности министерства и уровень законности в отрасли, будет способствовать укреплению доверия населения к власти, позволит наладить коммуникацию с жителями края. Сегодня в крае продолжается активная подготовка к сезону заготовки новогодних деревьев. Традиционно в декабре мы усиливаем охрану хвойных молодняков в районах. И в этих мероприятиях нам понадобится ваша помощь в первую очередь", - говорит министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

Сотрудничество с казаками - это только первый шаг Минлесхоза края на пути развития института общественных лесных инспекторов в регионе. В ближайшем будущем планируется подключить к этой работе охотпользователей, а также неравнодушных жителей региона.

Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край
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