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21.11.2018 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Иркутска отдала мошенникам миллион ради встречи с актером

Текст: Алексей Бондарев
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Неизвестный злоумышленник обманул жительницу Иркутска почти на миллион рублей, выдав себя за актера из Австралии. Как сообщает пресс-служба МВД Иркутской области, деньги женщина перечислила ему после переписки в социальных сетях.

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По данным ведомства, 42-летняя пострадавшая познакомилась с «актером» в социальных сетях. В ходе переписки виртуальный ухажер предложил встретиться. Получив согласие, с женщиной связался якобы его адвокат, который сообщил, что для встречи необходима помощь пострадавшей в оформлении документов на выезд, а также при решении вопросов страховки и стоянки частного самолета, на котором ухажер якобы намеревался прилететь. Для этого женщине необходимо было перевести деньги на счет злоумышленников.

Обговоренную сумму - 980 тысяч рублей - доверчивая женщина взяла в кредит. Когда она перевела сумму "актеру", на связь выходить он перестал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
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