Жительница Иркутска отдала мошенникам миллион ради встречи с актером

Неизвестный злоумышленник обманул жительницу Иркутска почти на миллион рублей, выдав себя за актера из Австралии. Как сообщает пресс-служба МВД Иркутской области, деньги женщина перечислила ему после переписки в социальных сетях.

По данным ведомства, 42-летняя пострадавшая познакомилась с «актером» в социальных сетях. В ходе переписки виртуальный ухажер предложил встретиться. Получив согласие, с женщиной связался якобы его адвокат, который сообщил, что для встречи необходима помощь пострадавшей в оформлении документов на выезд, а также при решении вопросов страховки и стоянки частного самолета, на котором ухажер якобы намеревался прилететь. Для этого женщине необходимо было перевести деньги на счет злоумышленников.

Обговоренную сумму - 980 тысяч рублей - доверчивая женщина взяла в кредит. Когда она перевела сумму "актеру", на связь выходить он перестал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.