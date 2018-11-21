На Ставрополье трое мужчин отравились угарным газом

В Ставропольском крае трое мужчин погибли от отравления угарным газом. Об этом в среду сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел в поселке Ленинском Левокумского района. Вечером 19 ноября в одном из домовладений обнаружили тела трех мужчин. Дымоход печки, которая обогревала дом, был перекрыт, из-за чего помещение наполнилось продуктами горения.

- На данный момент признаков, указывающих на совершение какого-либо преступления, не установлено, - отметили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.