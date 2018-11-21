Истребитель Су-27 прилетит в Кронштадт на вертолете

Летчики петербургского авиационного полка готовятся провести уникальную транспортную операцию - доставить тяжелый истребитель Су-27 в Кронштадт на внешней подвеске тяжелого транспортного вертолета Ми-26.

- Вылетев с аэродрома Левашово, Ми-26 возьмет на внешнюю подвеску самолет на аэродроме Пушкин и доставит его в военно-исторический парк Западного военного округа в Кронштадте. Проложенный с учетом всех требований безопасности маршрут составляет около 60 километров, - рассказал начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов. Он отметил, что перевозка нестандартных грузов на внешней подвеске - одна из сложнейших задач для экипажа, она регулярно отрабатывается на учебных занятиях.

Масса подготовленного к транспортировке Су-27 - 15 тонн, длина самолета 22 метра. У Ми-26 богатый опыт по перевозке авиатехники: его использовали для эвакуации сбитых в Афганистане вертолетов США и Голландии, доставки на полигон МЧС под Санкт-Петербургом пассажирского Ту-134. Грузоподъемность вертолета 20 тонн, бортовые видеокамеры позволяют экипажу следить за грузом.