В Петербурге женщина погибла при пожаре в жилом доме

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга в ночь на 21 ноября загорелась двухкомнатная квартира. Тушили огонь 15 пожарных и три машины, сообщили в МЧС Северной столицы.

Задымление в квартире на втором этаже по переулку Каховского заметили соседи. Они и вызвали пожарных. Сигнал на пульт дежурного поступил в половине третьего ночи. На место сразу же отправилась команда спасателей. Огонь уже разгорался во всей квартире. По предположению пожарных, очаг возгорания был на кухне.

Из соседних квартир даже пришлось эвакуировать жителей. Как удалось узнать, по предварительным данным, погибла пожилая женщина. Еще одну госпитализировали. В УМЧС заявили, что "сведения о пострадавших уточняются".