Расчеты "Тор-М2" уничтожили боевые беспилотники на учениях под Ростовом

В Ростовской области зенитные подразделения 150-й мотострелковой дивизии уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника из зенитно-ракетной системы "Тор-М2".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, подразделения зенитчиков были подняты по тревоге и совершили марш в назначенный район. Во время движения механизированная колонна подверглась налету авиации условного противника, но вышла на огневые позиции.

"В ходе проверки боевой готовности расчеты ЗРС выполнили нормативы по обнаружению, сопровождению различных воздушных целей, а также управлению огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальности до 10 километров по назначенным целям", - говорится в сообщении военного ведомства.

Затем зенитчики оперативно сменили позиции и развернули ЗРК в другом районе. Всего в учениях были задействованы более 300 военнослужащих.

Отметим, что новейший дивизионный комплект зенитно-ракетной системы "Тор-М2" только недавно начал поступать в войска на юге России и Северном Кавказе. ЗРК способен обеспечивает сопровождение и одновременный обстрел четырех целей. Управляемые ракеты для комплекса разрабатывались специально для поражения малоразмерных, интенсивно маневрирующих целей - противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Это дает российскому комплексу существенное преимущество над ближайшими зарубежными аналогами. "Тор-М2" отличается от предыдущих версий увеличенным до 16 ракет боекомплектом и возможностью вести огонь на ходу.