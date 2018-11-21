В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки

МВД Крыма начало проверку по факту гибели ДТП близ поселка Гвардейское Симферопольского района, где сегодня утром столкнулись рейсовый автобус Man и легковой автомобиль Volkswagen Golf. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, водитель автобуса Саки-Симферополь на 23-м километре Московской трассы совершал маневр - через левый поворот пытался развернуться в сторону Симферополя. Легковой автомобиль Volkswagen Golf, ехавший в этот момент из Джанкоя, врезался в автобус.

В результате ДТП водитель легковушки погиб, а четыре пассажира получили телесные повреждения. Крымские спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали одного из пострадавших и передали его сотрудникам скорой помощи. Травмированных доставили в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. Состояние трех из них медики расценивают как тяжелое - они госпитализированы в реанимацию.

В автобусе получил травмы один из пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.